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Ataol Behramoğlu ‘Benim değil’ dedi ama inandıramadı
Ataol Behramoğlu ‘Benim değil’ dedi ama inandıramadı
Sosyal medyada kendi imzasıyla paylaşılan bir şiire "Benim böyle bir sözüm yok"diyen şair Ataol Behramoğlu kullanıcıları ikna edemedi.
Kültür Sanat 23 Ekim 2020 - 10:45

Sosyal medyadaki bilgi kirliliklerinden biri olan yazar ve ünlü isimlerin sözleriymiş gibi paylaşılan gönderilere bir yenisi daha eklendi.

Bir kullanıcı “(…)Öğrendim ki/Bazen başkalarını affetmek yetmiyor/Bazen insanın kendisini affedebilmesi gerekir…” şeklindeki bir metni Ataol Behramoğlu imzasıyla paylaştı.

Şair Behramoğlu, Twitter’da kendi imzasıyla paylaşılan şiiri “Benim böyle bir sözüm yok” diye yanıtladı.

Behramoğlu’na başka bir kullanıcı ise, “Hayır var, araştırmanızı öneririm” diye yazdı.

Hayatta olan yazar ve ünlü isimler zaman zaman bu tarz yanlışları düzeltmeye çalışıyor ancak vefat etmiş usta isimlerin alıntıları bilgi kirliliği olarak sosyal medyada dolaşmaya devam ediyor.

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Son güncelleme: 10:59 - 23.10.2020
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