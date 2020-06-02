Ataol Behramoğlu’nun 65 yaş isyanı: Böyle bir saçmalık olabilir mi?

Dün itibariyle normalleşme süreci başladı ve milyonlarca insan işlerine giderken pek çok işletme de müşteri kabul etti. Ancak tüm bunlar yaşanırken 65 yaş ve üstü vatandaşlar için uygulanan yasaklarda herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Durum böyle olunca da bu yaş grubunda olanlar isyan bayrağını açtı. Buna tepki gösterenlerden biri de usta şair Ataol Behramoğlu oldu. Behramoğlu paylaştığı video üzerinden karara tepki gösterdi.

Türk edebiyatının önemli şairlerinden Ataol Behramoğlu, corona virüsü tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar için aylardır uygulanan sokağa çıkma yasağının normalleşme sürecinde de devam etmesine tepki gösterdi. Behramoğlu sosyal medya hesabı üzerinden tepkisini: “İstanbul dışında bir toplantı ya da dinletiye gitmek için izin almak ve gittiğim yerde 1 ay kalmak zorunda mıyım? Böyle bir saçmalık olabilir mi?” sözleriyle göstermeyi tercih etti.

Behramoğlu, ayrıca 65 yaş ve üstü vatandaşlar için aylardır uygulanan sokağa çıkma yasağına sosyal medyadan yayınladığı bir video ile isyan etti, “Böyle bir saçmalık olabilir mi?” diyerek çağrıda bulundu.

“BÖYLE BİR SAÇMALIK OLABİLİR Mİ?”

Twitter üzerinden paylaşım yapan Behramoğlu, şunları kaydetti:

“65+yaşında, şair, gazete yazarı, öğretim üyesiyim. İstanbul dışında bir toplantı ya da dinletiye gitmek için izin almak ve gittiğim yerde 1 ay kalmak zorunda mıyım? Böyle bir saçmalık olabilir mi?

“ARKADAŞLAR NEYİ BEKLİYORSUNUZ?”

65+yaş üstü sanatçılar, öğretim üyesi arkadaşlar, harekete geçmek için neyi bekliyorsunuz? Bakkal dükkanı filan açmayı mı?”