Ataol Behramoğlu’nun şiirlerinden yeni oyun: Bebeklerin Ulusu Yok

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‘Bebeklerin Ulusu Yok' oyunu savaşın acımasızlığını gözler önüne seren, Ataol Behramoğlu’nun bugün hâlâ gerçekliğimize dokunan şiirlerinden oluşan bir kolaj olarak dikkat çekiyor. Tiyatro Nil tarafından sahnelenen oyunun yönetmenliğini Özgürefe Yeşilpınar üstleniyor. Oyunda,

“DÜNYANIN EN TEMİZ VARLIKLARIDIR BEBEKLER”

Gamze Durmuş, Nihan Ekitöz ve Özgürefe Yeşilpınar’ın sahnede oynadığı oyunun tanıtımında şöyle deniliyor: “Şairin de söylediği gibi ‘Bebeklerin Ulusu Yok'… Dünyanın en masum, en saf ve en temiz varlıklarıdır bebekler ve insanoğlunun yarattığı vahşet ortamının en mağdur kimlikleridir.”

Oyun 12 Eylül Çarşamba günü saat 20.30’da Şişli Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.