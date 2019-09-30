Ataş nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre ataç mı, ataş mı?

Ataş nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre ataç mı, ataş mı?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de 'ataş'dır. Ataç mı, ataş mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçede bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘ataş’dır.

ATAŞ NE DEMEK: Tutturgaç. Birden fazla kağıdın bir arada tutulması amacıyla kullanılan kırtasiye malzemesi.

ATAŞ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin ataç mı, ataş mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı ataş şeklinde olmalıdır.

ataç (Yanlış kullanım)

ataş (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Kağıtların dağılmaması için ataş istedi.”