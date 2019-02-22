Ataşehir Tiyatro Festivali, 10. kez perdelerini açıyor

Ataşehir Belediyesi tarafından 27 Şubat - 5 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Ataşehir Tiyatro Festivali 10. kez seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

10. Ataşehir Tiyatro Festivali’nde 21 oyun, izleyicilerle buluşacak. Oyunların yanı sıra söyleşiler ve atölye çalışmaları da yapılacak. 40 gün boyunca birçok oyuncunun sahne alacağı festivalde oyunların biletleri, ücretsiz olarak “Bir Kitap, Bir Bilet” kampanyası karşılığında verilecek. Bilet bedeli olarak bağışlanan kitaplarla, Anadolu'daki ihtiyaç sahibi okullara ve “Bu Takside Kitap Var” kampanyasına destek olunacak.

Festivale Haldun Dormen, Yasemin Yalçın, Sumru Yavrucuk, Müjdat Gezen, Taner Barlas, Süheyl Uygur, Behzat Uygur, Enver Aysever, Burhan Şeşen, Gökhan Şeşen, Metin Uca ve Enis Fosforoğlu gibi isimler katılacak.

AÇILIŞ AZİZ NESİN İLE YAPILACAK

Festival 27 Şubat Çarşamba günü, usta yazar Aziz Nesin'in eserlerinin kolajı olarak sahneye koyulan “Aziz Nesin Vapuru” isimli oyun ile başlayacak. Eser, Ataşehir Belediyesi Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenecek.

38 gün boyunca sahnelenecek olan tüm oyunlar saat 20.00'de başlayacak. Festival, 5 Nisan'da Ankara Simurg Oyuncuları'nın “Parçalanma” oyunuyla sona erecek.