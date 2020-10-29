Atatürk Ansiklopedisi dijital ortamda erişime açıldı

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığınca Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğumundan ölümüne kadar uzanan süreç, 600'e yakın konu başlığı ile Atatürk Ansiklopedisi'nde anlatılıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97. yıl dönümüne armağan olarak okuyuculara sunulan ansiklopedi bugün itibarıyla erişime açıldı.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’na bağlı Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığınca Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün doğumundan ölümüne kadar uzanan süreçte yaşadığı mekânlar, başlattığı, yönettiği ya da yönlendirdiği, Türk ulusunun geleceğinin şekillenmesinde, toplumun yapılanmasında etkili olan olay ve olgular, gerçekleştirdiği inkılaplar ve dönemin tarihî şahsiyetleri hakkında bilgi vermek amacıyla Atatürk Ansiklopedisi hazırlanarak, dijital ortamda 29 Ekim itibarıyla erişime açıldı.

BUGÜN İTİBARIYLA AÇILDI

Bugün itibarıyla dijital ortamda erişime açılmış olan Atatürk Ansiklopedisi'nde 600'e yakın konu başlığı yer alıyor. Bu konuların büyük bir kısmı erişime açılmış olup, kalan maddelerin yayımlanması kısa süre içerisinde tamamlanacak. Atatürk Ansiklopedisi'nin dijital ortamda yayımlanmış olması, geniş kitlelere erişiminin yanı sıra onun sürekli güncellenmesini, yeni bilgi ve bulgular doğrultusunda ortaya çıkan istek, öneri ve eleştirilerin dikkate alınmasını da sağlayacak.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 97. yıl dönümüne armağan olarak okuyuculara sunulan ansiklopediye www.ataturkansiklopedisi.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor. (İHA)