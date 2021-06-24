Atatürk heykelleriyle gündeme gelen Murat Daşkın’dan büyüleyici gerçekçi heykeller

Murat Daşkın, figüratif heykel anlayışı üzerinden birçok çalışma gerçekleştirirken Atatürk için yaptığı heykel, sosyal medya hesaplarında en çok paylaşılan sanat eserlerinden biri oldu. Mustafa Kemal Atatürk'ün yüz hatlarının birebir aynısını yapan Daşkın, gerçekçi heykel çalışmalarıyla dikkat çekiyor.

Not: Fotoğraflar, Murat Daşkın’ın instagram hesabından alınmıştır.

Sosyal medya trend olan Mustafa Kemal Atatürk’ün “gerçekçi heykel” çalışmalarından biri.

Bu gönderiyi Instagram’da gör Murat Daşkın (@muratdaskinheykelatolyesi)’in paylaştığı bir gönderi



Eserlerinde yurt dışından getirdiği özel silikon ile heykele gerçekçilik katan Murat Daşkın, polyester veya poliüretan gibi malzemeleri kullandığını dile getirdi. Murat Daşkın’ın diğer Atatürk heykeli çalışmaları:

Murat Daşkın’ın yaptığı Kemal Sunal çalışmaları oldukça dikkat çekiyor. Kemal Sunal’ın “güldüren” yüz hatlarının aynısını yapan Daşkın’ın o çalışmaları:

Daşkın, Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç’un “gerçekçi heykel” çalışmalarını da gerçekleştirdi.

Birçok sanatçının heykel çalışmalarını yapan usta sanatçı, Barış Manço’yu unutmadı.

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