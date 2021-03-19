Atatürk iyileşiyor tarih yeniden yazılıyor

10 Kasım 1938. Saat 9'u 6 geçiyor ve Atatürk iyileşme belirtileri gösteriyor. Yorganını üzerinden atarak yardımcısından bir bardak su istiyor.

HER YIL YENİ BİR KİTAP ÇIKACAK

Çatal'ın bu sahneyle başlayan romanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım'da iyileştiği ve yıllarca yaşadığı kurgusunu işliyor. Romanda İsmet İnönü, Dr. Mim Kemal, Salih Bozok, Sabiha Gökçen gibi gerçek karakterlerin yanı sıra kurgu karakterler de yer alıyor.

Bir seri olarak kaleme alınan kitabın ilk cildinde Atatürk'ün iyileştiği 1938 ve 1939 yılları anlatılıyor. Mehmet Ali Çatal, her yıl yeni bir cildin yayımlanacağı belirterek, “Atatürk biz yaşadıkça yaşayacak, bu seride tarih yeniden yazılacak” dedi. Sözcü Kitabevi'nde editörlük görevini sürdürmeye devam eden ve 2015 yılında İstanbul Gazeteciler Derneği tarafından “Yılın Gelecek Vaat Eden Gazetecisi” seçilerek ödül alan Çatal'ın yayımlanmış 5 kitabı bulunuyor.