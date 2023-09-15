Atatürk Köşkü, Cumhuriyet Bayramı’nda yeniden ziyarete açılacak

Trabzon'da, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 1924, 1930 ve 1937 yıllarında ziyaret ettiği ve 1994 yılında müze olarak hizmete açılan Atatürk Köşkü, yaklaşık bir yıldır süren restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yeniden ziyarete açılacak.

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Vali Aziz Yıldırım ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, restorasyon çalışmalarının son durumu hakkında bilgi almak üzere Atatürk Köşkü’nde incelemelerde bulundu.

Vali Yıldırım, Atatürk’ün Trabzon’a ilk gelişinin 99. yıl dönümünün kutlandığını belirterek, “Tarihini bilmeyen milletler, yarınlarından emin olamazlar. Bu yüzden tarihi varlıkları korumak çok önemlidir. Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu’na ve burada çalışanlara, Atatürk’ün bize bıraktığı bu köşkü restore etmelerinden dolayı teşekkür ediyorum.

100. yıla denk getirilmiş olması da çok önemli ve hepimizi gururlandıracak bir durumdur. İnşallah 29 Ekim Cumhuriyet Resepsiyonu’nu da bu köşkte veririz. Hep birlikte tam bitmiş haliyle de göreceğiz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu da Atatürk Köşkü’nün tarihi ve kültürel önemine dikkat çekerek, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün üç kez ziyaret ettiği bu köşkü, aslına uygun bir şekilde restore ediyoruz. Restorasyon çalışmaları büyük bir titizlikle yürütülüyor.

İnşallah önümüzdeki hafta sonu itibariyle restorasyon çalışmaları fiziki anlamda tamamlanmış olacak. Restorasyonla birlikte Atatürk Köşkü, uzun yıllar boyunca Trabzon’un gururu ve turizm destinasyonu olarak hizmet vermeye devam edecek” diye konuştu.

Zorluoğlu, restorasyon kapsamında köşkteki mobilya, halı, perde ve avizelerin Ankara’ya gönderilerek uzmanlarca tadilattan geçirildiğini belirterek, “Bu sayede köşkün tarihi dokusu ve özgünlüğü korunmuş oldu. Bazı eksik mobilyalar da bu çalışmalar kapsamında tamamlandı” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetin 100. yıl resepsiyonunu Atatürk Köşkü’nde vermek istediklerine dikkati çeken Zorluoğlu, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Atatürk Köşkü’nü yeniden ziyarete açacağız. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yıl resepsiyonunu da burada, köşkün bahçesinde vereceğiz. Buradan, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Kuruluş Yıl Dönümü’nde Trabzon’dan güçlü bir ses duyuracağız inşallah” dedi. (AA)