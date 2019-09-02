Atatürk resimleri bu sergide

Emekli öğretmen ve Atatürkçü Düşünce Derneği Üyesi Hamza Saykan, "Geldikleri Gibi Giderler - Atatürk Resimleri" sergisini sanatseverler ile buluşturdu.

Atatürkçü Düşünce Derneği Batıkent Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Hamza Saykan’ın yedinci kişisel “Geldikleri Gibi Giderler – Atatürk Resimleri” sergisi 30 Ağustos’ta Kuşadası’nda İbramki Sanat Galerisi’nde açıldı. Daha önce Ankara’da dört ayrı salonda sergilenen resimler, 5 Eylül akşamına kadar açık olacak.

Sergide çoğu ahşap üzerine olmak üzere cam, tuval ve taş üzerine işlenmiş yaklaşık 70 adet siyah beyaz yağlı boya Atatürk resmi yer alıyor. Ayrıca yine yetmiş adet kara kalem çalışmasında Türk edebiyatı, sineması, tiyatrosu ve siyasetinin önemli isimlerinin portreleri var.