Atatürk rolünü canlandıran oyuncular

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü dünden bugüne beyazperdede kimler canlandırdı? İşte geçmişten bugüne kadar Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran isimler...

Sozcu.com.tr

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RUTKAY AZİZ

1994 yılında çekilen ‘Kurtuluş’ ve 1998’deki ‘Cumhuriyet’ filmlerinde Atatürk’ü canlandıran isim Rutkay Aziz’di.

SİNAN TUZCU

Sinan Tuzcu ‘Veda’ filminde Ata’yı canlandırdı.

Yönetmenliğini Zülfü Livaneli’nin yaptığı ‘Veda’ filmi bazı eleştirmenlerce ‘vasat’ bulunsa da birçok kişi tarafından da beğeni ile izlendi.

Bartunç Akbaba da ‘Veda’ filminde Ata’nın 14-17 yaş dönemini canlandırdı.

HALUK BİLGİNER

Bir reklam filminde Atatürk’ü oynayan usta oyuncu Haluk Bilginer, mükemmel bir makyajın katkısıyla da en etkileyici Atatürk portrelerinden birini canlandırmıştı.

ALİCAN YÜCESOY

Alican Yücesoy 27 yaşındayken Mustafa Kemal’in 37 yaşındaki halini canlandırdı.

‘Son Osmanlı Yandım Ali’ filminde Atatürk’ü oynayan Alican Yücesoy, senarisi Turgut Özakman tarafından Ata’ya en çok benzetilen oyuncu oldu.

ALİ ULVİ HÜNKAR

Bir dönem televizyonda yayınlanan ‘Kırık Kanatlar’ dizisinde; Ali Ülvi Hünkar Atatürk’ü canlandırmıştı.

1961 doğumlu oyuncu Ali Ulvi Hünkar, dizideki bir sahnede göğsü açık bir şekilde Atatürk’ü canlandırdığı için eleştiri almıştı.

ARDA KURAL

İlk çıktığı dönemde yerli Leonardo Di Caprio olarak ünlenen Arda Kural da Atatürk’ü canlandıran oyunculardan biri.

Bir dönem televizyonlarda gösterilen ‘Emret Komutanım’ dizisinde Mustafa Kemal Atatürk’ü Arda Kural canlandırmıştı.

YAVUZ SEPETÇİ

Alev Alatlı uyarlamasıyla TRT 1’de yayınlanan Kemal Tahir ‘in ölümsüz eseri ‘Yol Ayrımı’nda Atatürk’ü Yavuz Sepetçi canlandırdı.

İLKER KIZMAZ

İlker Kızmaz, ‘Çanakkale 1915’ adlı sinema filminde Atatürk’ü canlandırdı.

SERDAR ORÇİN

1908-1909 arasının anlatıldığı ‘Abdülhamid Düşerken’ filminde Mustafa Kemal’i canlandıran isim Serdar Orçin’di.

HALİT ERGENÇ

“Dersimiz Atatürk” filminde Halit Ergenç dört saatlik makyaj sonunda Ata rolü için kamera karşısına geçmişti.

NURSELİ İDİZ

En ilginç Atatürk canlandırması Nurseli İdiz’den gelmişti. Dizi ya da film olmasa da, Cumhuriyet Kadınları projesi için Atatürk kılığında objektif karşısına geçmişti.