Atatürk’e hakaret içeren kitabın yayınevine soruşturma
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakaret içeren sözlerin yer aldığı Put Adam isimli kitaba ilişkin “Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret” suçundan resen soruşturma başlattı.
Yazarın belli olmadığı eserlerde yayıncının sorumlu olması nedeniyle, söz konusu kitabı yayınlayan Küresel Kitap Yayıncılık'ın yetkililerine yönelik soruşturma başlatıldı.
Başsavcılığın talebi üzerine, Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından Put Adam isimli kitabın tüm nüshalarına el konulmasına, dağıtım ve satışının yasaklanmasına karar verildi.