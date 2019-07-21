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Atatürk’ü anlatan ‘İlelebet’ Ayvalık’ta perde açacak
Atatürk’ü anlatan ‘İlelebet’ Ayvalık’ta perde açacak
Tiyatro sanatçısı Arda Aydın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, yaşadığı dönemdeki bazı önemli olayları ince detaylarla seyirciye anlatan oyunu “İlelebet: Bir Atatürk Hikayesi” Ayvalık'ta sahnelenecek.
Kültür Sanat 21 Temmuz 2019 - 12:23

Bir ‘Biraderler Yapım' prodüksiyonu olan “İlelebet…”, 7 Ağustos’ta saat 21.00'de Ayvalık Amfitiyatro'da sahnelenecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün insani yönüne, insani bir dil ve gözle bakan oyun, Atatürk'e bir saygı duruşu niteliği taşıyor.

Atatürk’ün aklından ve kalbinden geçenlerin sahneye aktarıldığı oyunu Şehir Tiyatroları eski Genel Sanat Yönetmeni ve Dramaturg Hilmi Zafer Şahin kaleme aldı. Oyuncu ve yönetmen Arda Aydın “İlelebet…” oyununda tek kişilik performansıyla seyirci karşısına çıkıyor. Oyunun kostüm tasarımını modacı Arzu Kaprol üstlendi. Sahne Tasarımı Serna Arıcılar'a, Işık Tasarımı Murat Selçuk'a, oyunun müzikleri son dönemin başarılı kompozitör ve bestecisi Orçun Tekelioğlu'na ait.