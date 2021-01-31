Atatürk’ün çocuğuyum gururluyum

Ceyda Hüseyinoğlu, sürrealist bir ressam. 2013’te Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun oldu. Öğrencilik yıllarında ikisi uluslararası birçok karma sergiye katıldı. İlk kişisel sergisini 2017’de açtı. Hüseyinoğlu ‘Denge' ismini verdiği seride, kadının toplumdaki statüsünü irdelediğini belirtti, şöyle konuştu:

“Ruhsal ve bedensel dengeyi Apollon ve Dionysos felsefesinde aranılan denge ile bağdaştırmaya çalıştım. Beraberinde idealist Platon'un göğü gösteren parmağı ve gerçekçi Aristoteles'in yeri gösteren ellerine ithafen hazırladım. Yaratıcılık ve akılcılık. Bu ikisini dengede tutmak zor olsa da, yaşamın anlamına eşit değerdedir. Pandemi çoğumuzun ruhsal arayışında yol göstermişken, belki de dokunmak en kıymetlimiz olmuştu.”

Hüseyinoğlu Atatürk hayranlığını da şu sözlerle anlattı: “Dünyaya örnek olmuş bir liderin çocuğu olmaktan gurur duyuyorum. Mustafa Kemal Atatürk'e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Unutmamalıyız ki gelişmiş toplumlarda eşitlik esastır ve eğitim şarttır.”