Atatürk’ün evi ziyarete kapatıldı!

PKK’lı teröristler tarafından önceki gün saldırıya uğrayan Selanik’teki Atatürk’ün doğduğu ev ziyarete kapatıldı. Yunan makamları ‘koruyamayız’ diye bilgi verince Başkonsolosluk ‘geçici’ olarak evin ziyarete kapatıldığını açıkladı.

Veli TOPRAK / ANKARA

PKK'lı teröristler, önceki gün Selanik'teki Atatürk'ün doğduğu eve saldırı girişiminde bulundu. Yunan makamları ‘koruyamayız' diye bilgi verince Başkonsolosluk ‘geçici' olarak evin ziyarete kapatıldığını açıkladı.

Selanik Başkonsolosluğu da, sosyal medya aracılığıyla “Atatürk'ün evi geçici bir süreyle ziyarete kapatılmıştır” açıklaması yaptı. Bu açıklamayı sosyal medya hesabından paylaşan İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan da, “Atatürk'ün evi PKK'lılar tarafından saldırıya uğradı. Yunan makamları da koruyamayız deyince Selanik'teki Atatürk'ün doğduğu ev, ziyarete kapatıldı” paylaşımı yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Atatürk Evi Müzesi'ne yönelik eylem teşebbüsüne ilişkin “Yunan makamlarından beklentilerimiz, bu ve benzer girişimleri kaynağında engellemeleri, misyonlarımızın ve personelinin korunmasına yönelik titiz tedbirler almaları, failleri yargı önüne çıkararak hak ettikleri şekilde cezalandırmalarının sağlanmasıdır'' dedi.