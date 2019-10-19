Atatürk’ün hologramı ulusa sesleniyor

Gazeteci ve yazar Musab Turan, gazetecilik hayatında takip ettiği basın toplantılarını, yurt dışı seyahatlerini ve bilim kurgu alanında yazdığı blog yazılarını İnovasyön ismiyle kitaplaştırdı.

Gazeteci ve yazar Musab Turan, yedi yılı aşkın süredir ekonomi, girişimcilik ve teknoloji haberlerini, mesleki hatıralarını, gözlemlerini ve toplumsal inovasyonla ilgili kanaatlerini İnovasyön ismiyle kitap haline getirdi. Bir muhabirin gözlemleri üzerine inşa edilen eserde; ekonomi gazetecilerinin her sektörün içine girip çıkmaları sayesinde edindiği bilgiler, çıkarımlar ve fikirler Musab Turan’ın zihninden okurlara ulaştırılıyor.

BAŞARILI GİRİŞİMCİLİK HİKAYELERİ

Kitapta; insanoğlunun 2024 yılında Ay’a kalıcı olarak dönmesi, Elon Musk’ın stratejisi doğrultusunda 2028’de ilk Mars kolonisinin kurulması, Japon teknoloji yatırımcısı Masayoshi Son’un 100 milyar dolarlık Vizyon Fonu, elektrikli araçlar, dronelar ve dünyanın geleceğini şekillendiren teknolojilerle ilgili bilgiler veriliyor.

Türk girişimcilik ekosisteminde ne gibi başarılı işlerin yapıldığı ve bunların gelişim süreçleri de kitapta ele alınıyor. Ayrıca kitapta QR kodlar yardımıyla okura teknoloji dünyasının hayal gücünü zorlayan videoları aktarılırken, Elon Musk ve Mars kolonisi, Amazon'un sahibi de olan milyarder Jeff Bezos'un ağır sanayiyi Ay'a taşıma planları gibi pek çok konu ele alınıyor.

ATATÜRK’ÜN DİJİTAL BENLİĞİ HOLOGRAMLA ULUSA SESLENİYOR

Kitabın en ilgi çekici bölümlerinden birisinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, hologram teknolojisiyle ulusa sesleniyor. Atatürk’ün dijital benliği, data bilimcisi Jeremy Howard’ın dünyaya duyurduğu Deep Learning temelli yapay zeka (AI) teknolojisiyle hayat buluyor.

Yazar Turan, kitabında yer verdiği Ata Tech Company başlıklı bölümde, Atatürk'ün dijital benliğini günümüz Türkiye'sini bizzat gözlemleyen bir dijital irade olarak tasvir ediyor. Kitapta yer alan ilgili bölümde şu ifadelere yer veriliyor: “Dünya’da Atatürk hakkında saygın eserler vermiş ilim insanları Ata Tech’e davet ediliyordu ilk başlarda. Miralay onlara nezaketle ve bitmek bilmeyen kararlılığıyla izahatlar yapıyordu. Programın amacı günümüz Türkiye'sini müşahede eden bir Miralay'a mevcut durumda taraflara emirlerini, önerilerini anlatmasıydı.

Bunun için Ata Tech sadece Derin Öğrenme programıyla yetinemezdi. 1938’den bu yana yaşananlar da sisteme girildi. İkinci Dünya Savaşı, darbeler, Sovyetler’in yıkılışı, 11 Eylül, Irak ve Kudüs başta olmak üzere, önemli bulunan kültür-sanat hadiselerinden asayişe ne varsa Ata’ya dijital olarak nakledildi. Sistem, sürekli kapasite artırımıyla kendini geliştiriyordu.”

Kitaba göre Atatürk’ün hologramı televizyonlarda canlı yayınlanan bir toplantıda Türk milletine şu mesajı veriyor: “Sahnede bulunan beyler Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet yaşaması ve halkının refah içinde varlığını sürdürmesi adına kendi haklı davalarınızı bir kenara bırakın. Her birinizin bu toplumda farklı işlevleri, farklı karşılıkları var. Birbirinizden nefret etmek yerine, birlikte müreffeh Türkiye idealini sahiplenin.” İHA