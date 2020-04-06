Atatürk’ün Meclis konuşmaları yayınlandı

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, 1920-1938 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gizli ve açık oturumlarında yaptığı konuşmaları ve Meclis’te okunan tezkereleri ilk kaynaklarından, yorumsuz olarak Mustafa Kemal Atatürk’ün Mecli̇s Konuşmaları adlı kitapta bir araya getirildi.

Kurtuluş Güran'ın sadeleştirerek yayıma hazırladığı Mustafa Kemal Atatürk'ün Mecli̇s Konuşmaları TBMM'nin kuruluşunun 100. yılında İnkılâp Kitabevi etiketiyle okurlarla buluştu.

Mustafa Kemal'in kaleme aldığı, 23 Nisan 1920'deki Büyük Millet Meclisi'ni açış konuşmasıyla başlayan Mustafa Kemal Atatürk'ün Mecli̇s Konuşmaları adlı kitap, Atatürk'ün 1 Kasım 1938'de yaptığı konuşmayla sona eriyor. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün 1920 ve 1938 yılları arasında yaptığı, günümüze de ışık tutan konuşmalarını sunan kitap, Cumhuriyet tarihimiz için eşsiz bir kaynak teşkil ediyor.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Mecli̇s Konuşmaları kitabında yer alan metinler, günümüz okurunun kolayca okuyup anlaması için sadeleştirilirken, dönemin söyleyiş özellikleri korunarak sadece bugün anlaşılmayan sözcüklerin günümüzdeki karşılıkları kullanıldı.