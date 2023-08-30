Atatürk’ün vasiyetini yazdığı köşkün restorasyonunda sona gelindi

Trabzon'da Mustafa Kemal Atatürk'ün konaklayıp vasiyetini yazdığı Atatürk Köşkü restorasyonunda sona gelindi.

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rabzon’un önemli tarihi ve turistik mekanlarından, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün konaklayıp vasiyetini yazdığı Atatürk Köşkü, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan rölöve ve restorasyon çalışmaları kapsamında geçen yıl 21 Eylül’de ziyarete kapatıldı.

Dış cephe sıvaları çatlayan, duvar boyaları kabaran, mermerleri kararan ve mobilyalarında dökülmeler meydana gelen köşk, restoratör, inşaat mühendisi ve mimarlardan oluşan yaklaşık 50 kişilik uzman ekip tarafından restore ediliyor.

Mobilyaları tamir için TIR’larla Ankara’ya gönderilen köşkte daha önce kat kat yapılan boyamalar nedeniyle kaybolan ahşap işleme detayları da gün yüzüne çıkarıldı.

Restorasyon öncesi köşkün her alanı ile eşyaları fotoğraflanarak numaralandırıldı.

Köşk, çalışmaların ardından Cumhuriyet’in 100’üncü yıl dönümünde, 29 Ekim’de düzenlenecek resepsiyonla ziyarete açılacak.

“FİNALE DOĞRU GİDİYORUZ”

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Murat Öztürk, “Teknik personel ve yüklenici firma tarafından çok titizlikle bir çalışma sürdürüldü. Belli bir aşamaya geldik. Kaplama imalatlarımız tamamlandı. Cephede astar imalatımız devam etmekte. Artık ışığı gördük. Finale doğru gidiyoruz. Boya ve montaj imalatlarımız yapılıyor. Çevre imalatlarımız yapılıyor. Mobilyalarımız ve perdelerimiz de önümüzdeki ay gelecek, montajları yapılacak. 29 Ekim itibarıyla köşkü vatandaşımızın hizmetine açmayı hedeflemekteyiz” dedi.

344 ESER SERGİLENİYOR

Soğuksu bölgesinde çam ağaçlarıyla çevrili alanda yer alan Atatürk Köşkü, banker ve tüccar olan Konstantin Kabayanidis tarafından yaptırıldı. 1890 yılında yazlık olarak kullanılmak amacıyla inşaatı başlatılan yapı, 1912 yılında tamamlandı. 15-17 Eylül 1924 tarihlerinde kente gelen Mustafa Kemal Atatürk’ü ağırlayan tarihi bina, 1930’da Trabzon Özel İdaresi tarafından tescil edilerek İl Daimi Encümeni’nin 18 Mayıs 1931 tarihli ve 361 sayılı kararıyla Mustafa Kemal Atatürk’e temlik edildi.

10-12 Haziran 1937 tarihlerinde üçüncü ve son kez Trabzon’a geldiğinde iki gece köşkte kalan Atatürk, 11 Haziran 1937 gecesi bütün mal varlığını Türk ulusuna armağan etme kararı almış ve mal varlığının listesini hazırlayarak gereğinin yapılması için başbakana gönderdi.

Köşk müzede, 19’uncu yüzyılın sonuyla 20’nci yüzyıla ait mobilyalar, porselenler, halılar ve Atatürk’e ait tablolardan oluşan etnografik nitelikli 344 eser sergileniyor. (DHA)