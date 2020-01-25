Athena Gökhan da “Deprem vergileri nerede?” diye sordu

Yaklaşık 21 yıldır toplanan deprem vergisinin nereye harcandığına dair bir soru da Athena Gökhan'dan geldi.

Elazığ’da meydana gelen depremin ardından Kızılay’ın en az 10 TL’den oluşan SMS kampanyası başlatması tepki çekti. Vatandaşlar 1999’den bu yana toplanan deprem vergilerinin nereye harcandığını sordu, hâlâ da soruyor. O soruyu soran isimlerden birisi de Athena’nın kurucusu Gökhan Özoğuz’du.

‘NEREDE O PARA?’

Sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken Athena Gökhan, “Doğal afetlerde halkımız elinden geleni seve seve yapar. Fakat biz 1999’dan beri deprem vergisi ödüyoruz. O milyonlar bu zamanlar için toplanmıyor muydu? Biz yanlış mı biliyoruz? Nerede o para? Varsa cevabı bilgilendirir misiniz?” diyerek, binlerce insanın düşüncesini de dillendirmiş oldu.