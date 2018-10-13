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Athena Gökhan ve Hilal Cebeci atışması! “İçi boş balonlarsınız”
Athena Gökhan ve Hilal Cebeci atışması! “İçi boş balonlarsınız”
Athena Gökhan, Hilal Cebeci'nin Çav Bella'yı yorumuna tepki gösterdi. Cebeci'nin cevabı ise, "İçi boş balonlarsınız" oldu.
Kültür Sanat 13 Ekim 2018 - 16:08

Hilal Cebeci’nin Çav Bella’yı yorumlamasına ve şarkıya La casa de papel dizisinin temasıyla bir klip çekmesine yönelik tepkiler sürüyor. Bir tepki de Athena Gökhan’dan geldi. Gökhan, Twitter hesabından, “Gitti güzelim ‘Ciao Bella’ Yasak olması lazım böyle eserlerin bu amaçlarda yorumlanması!” mesajını yazdı.

Hilal Cebeci’nin söz konusu mesaja verdiği cevap ise şöyleydi:

“Eserin adı Bella Ciao, daha bundan haberin yok, ahkam kesiyorsun. İçi boş balonlarsınız.”

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