Athena Gökhan’dan Bakan Pakdemirli’ye uçak tepkisi

Gökhan Özoğuz, bugün THK uçakları ile ilgili bir açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye tepki gösterdi.

İzmir’de ormanlık alanda çıkan yangına THK uçaklarının neden müdahale etmediği günlerdir tartışılıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, uçakların neden kullanılmadığı ile ilgili bugün yeni bir açıklama yaptı ve “Ben daha önce de söyledim kim uçmak istiyorsa uçsun bunlarla. Bu çocuk oyuncağı değil biz ihale ile bu tarz servisleri alıyoruz. Benim teşkilatım THK uçakları ile uçmak istemiyor nokta. ‘Ben bu uçağa binmem' diyorlar. ‘Beni memuriyetten atın ben gene de bu uçağa binmem' diyorlar. Belge üzerinde ne olursa olsun bunlar uçuşa uygun değiller. THK'nın verdiği sertifikalara güvenmiyorum. Kaldı ki devletin bakanı ‘bu uçaklar güvenli değildir' dedi. Konu kapanmıştır” dedi.

Pakdemirli’nin bu açıklamasına Athena grubundan Gökhan Özoğuz, tepki gösterdi. Athena Gökhan, bir tweet atarak, şöyle dedi:

“Trajikomik durum sayın Pakdemirli, ne yapalım bırakalım yansın mı ormanlar? Uçakların o halde olması kimin ihmalkarlığı? İstanbul yansa aynı cümleler kurulacak mıydı? İşte bakanların yaklaşımları böyle olunca duyarsızlığa itilebiliyor halkın cüzi bir kısmını. Ne üzücü!”