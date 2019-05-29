Athena Gökhan’dan Burhan Kuzu’ya tepki: ‘Bu yalan dalgası elbet bitecek’

Gökhan Özoğuz, AKP'li Burhan Kuzu'nun seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili gerçek olmayan açıklamasına "Bu kabus yalan dalgası elbet birgün bitecek" diyerek tepki gösterdi.

Seçilmiş belediye başkanı olan, ancak mazbatası elinden alınan Ekrem İmamoğlu’nun Habertürk’teki programda yaptığı açıklamalar, troller tarafından tahrip edilmiş ve bağlamından kopartılarak sosyal medyada dolaşıma sokulmuştu. Bu açıklamalar üzerinde birçok AKP’li de İmamoğlu’na yüklenmeye başladı. Görüntülerin tamamı izlendiğinde İmamoğlu’nun bambaşka bir şey söylediği anlaşılsa da, karalama kampanyası bitmedi.

AKP’li Burhan Kuzu da İmamoğlu’nun programda PKK ve FETÖ’ye mesaj gönderdiğini ve “Gelin beraber yönetelim” dediğini iddia etti. Kuzu’ya binlerce tepki yağdı. Tepki gösterenlerden birisi de Gökhan Özoğuz’du.

Kuzu’yu kınayan Gökhan Özoğuz şöyle dedi: “Ben bir T.C. vatandaşı olarak bu şekilde asılsız, iftira ve yalan dolu suçlamayı hiç tereddüt etmeden yazdığınız için sizi ve sizin gibi söylemlerde bulunanları kınıyorum. Halkımız her zaman haklı, doğru olanı bilmiş ve bağrına basmıştır. Bu kabus yalan dalgası elbet birgün bitecek.”