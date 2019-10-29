Athena Gökhan’dan çarpıcı 29 Ekim mesajları! “Atama söz edeni asla sevmeyeceğim”

Athena, Sultanahmet Meydanı'daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasında sahne aldı. Athena'dan Gökhan Özoğuz, o anları Twitter'da paylaştı ve "Atama söz edeni asla sevmeyeceğim! Bu topraklarda yaşayan halkları ayrıştıranı sevmeyeceğim! Kendinden olmayanı horlayanı sevmeyeceğim! Eşitlik, hak, hukuk, adalet göz etmeyeni sevmeyeceğim! Din dil ırk ayıranı sevmeyeceğim!" mesajını verdi.

Cumhuriyetimizin 96’ıncı yılı dün Sultanahmet Meydanı'nda coşkuyla yaşadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hazırlanan etkinlikte Athena da sahne aldı. Athena’dan Gökhan Özoğuz, konserde “Dağ Başını Duman Almış” şarkısını seslendirirlerken çekilen bir videoyu Twitter hesabından paylaştı.

Cumhuriyetimizin 96’ıncı yılı ile ilgili de mesaj yazan Özoğuz, şöyle dedi:

“Atamızın Türk ulusuna armağan ettiği 29 Ekim Cumhuriyet bayramı coşkusu bambaşkadır! Dün gece İstanbul’da dostlarla ilk zamanki duygusu ile kol kola kutladık! Nicelerine bağımsız, laik, tek bilek bir Türkiye olarak kavuşmak umuduyla.”

Özoğuz, Sultanahmet Meydanı’ndaki kutlamaların ardından birtakım Cumhuriyet düşmanlarının, etkinliklerin aleyhine mesaj atmasıyla ilgili de Nazım Hikmet’in Düşman şiirini hatırlattı: “Ve hala kuduruyorlardı… Ama neden? İşte, böyle olunca Nazım Hikmet Ran gelir akla. “Sana düşman, / bana düşman, / düşünen insana düşman! / Vatan ki; / bu insanların evidir. / Sevgilim, / onlar vatana düşman..!” Arkadaşım yapma! Sen de biliyorsun da… Riyakarlık, sahtekarlık yapma!”

‘ATATÜRK GENÇLİĞİYİZ’

Özoğuz’un “Atatürk gençliğiyiz, insan olmaya and içtik” dediği mesajı ise şöyleydi: “Atama söz edeni asla sevmeyeceğim! Bu topraklarda yaşayan halkları ayrıştıranı sevmeyeceğim! Kendinden olmayanı horlayanı sevmeyeceğim! Eşitlik, hak hukuk adalet göz etmeyeni sevmeyeceğim! Din dil ırk ayıranı sevmeyeceğim! Biz Atatürk gençliğiyiz! İnsan olmaya and içtik! Atatürk ilkelerine bağlı yaşamak hep ‘kafirlik’ olarak yaftalanıyor. Bu zihniyet yüzünden ülkemiz refaha ulaşamıyor, ilerleyemiyor, ayrışıyor! Türkiye’nin özünde din, dil, ırk ayrımı yoktur ve olmayacaktır! Biz fikri özgür ve bağımsız bir halkız! Farklılıkların birliğiyiz.”