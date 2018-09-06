Athena Gökhan’dan çarpıcı “şarbon” mesajı: “İmdat ya, zehirleniyoruz”

Athena Gökhan, tarım ve hayvancılıkta dışa bağımlı olmamıza ve bu nedenle şarbon gibi hastalıklarla uğraşmamıza yönelik tepkisini "İmdat ya. Arkadaş yok mu bu ülkenin kendi iradesi? Zehirleniyoruz. Günah!" sözleriyle dile getirdi.

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Athena Gökhan, son dönemde ortaya çıkan şarbon hastalığıyla ilgili Twitter’dan çarpıcı bir mesaj yayınladı.

Athena Gökhan’ın kısa sürede beğeni yağmuruna tutulan mesajı şöyleydi:

“Ya arkadaş, burası tarım cenneti, hayvancılık konusunda en önemli ülkelerden biri iken, biz neden her şeyi dışarıdan alıp kendi tarım alanında uzman çalışan vatandaşlarımızı işsiz bırakıp, bir de ‘şarbon’ oluyoruz. İmdat ya. Arkadaş yok mu bu ülkenin kendi iradesi? Zehirleniyoruz. Günah!”