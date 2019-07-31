Athena Gökhan’dan doğayı katleden şirkete tepki

Athena grubundan tanınan Gökhan Özoğuz, Kaz Dağları'nda 10 binlerce ağacı altın madeni işletmesi için kesen ve doğa katliamına imza atan şirket ile ilgili tepkisini, "Biz kendi doğamızı neden mahvediyoruz?" sorusuyla dile getirdi.

Kaz Dağları’ndaki Kirazlı köyünde altın madeni işletmesi için 10 binlerce ağacı kesen Kanadalı maden şirketi Alamos Gold’un CEO’su John McCluskey’in açıklamalarına bir tepki de Athena grubundan tanınan Gökhan Özoğuz’dan geldi. Özoğuz, Gürsel Tekin’in tweet’ini paylaşarak şu soruları sordu:

“Biz bu arkadaşların ülkesinde kazı yapıp ekonomimizi kalkındırabiliyor muyuz? Biz neden her şeyimizi diğer ülkelere veriyoruz? Biz kendi doğamızı neden mahvediyoruz? Neden bizim yeraltı zenginliklerimiz üzerinden para kazanıyorlar? Biz bundan ne kazanıyoruz ?”