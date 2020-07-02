Athena Gökhan’dan Esra Albayrak’a hakarete tepki
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın eşi Esra Albayrak'a yönelik sosyal medya hesabından yapılan hakaret içerikli paylaşıma Athena Gökhan da tepki gösterdi.
‘ŞİDDETLE KINIYORUM’
Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Athena Gökhan, “Kadın İffetine dil uzatmanın ve ahlaksızlığın hiçbir bahanesi olamaz. Esra Albayrak hanıma karşı yapılmış çirkin söylemi şiddetle kınıyorum” dedi.
Her kesimden tepki çeken paylaşımı yapan E.B., Mersin Siber Suçlarla Mücadele Daire Ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.