Athena Gökhan’dan işçiler için çarpıcı mesaj: ‘Aciz miyiz?’

Athena grubunun kurucusu Gökhan Özoğuz, corona virüsüne yakalanma riski taşıyan işçilerin sesi oldu: "Çalışmak zorunda kalan işçiler neden ateşe atılıyor?"

Twitter’da gündeme ilişkin yazdıklarıyla dikkat çeken Athen grubunun kurucusu Gökhan Özoğuz, bu kez çalışmak zorunda olan işçilerle ilgili çarpıcı bir tweet attı.

‘BU KADAR ACİZ MİYİZ?’

Geçim sıkıntısı olan ve çalışmak zorunda olan işçilerin riske atıldığına değinen Özoğuz, şöyle dedi:

“Herkes evde, çıkmıyoruz fakat, geçim sıkıntısı olan, kıt kanaat geçinen veya çalışmak zorunda kalan işçiler neden ateşe atılıyor? Sadece onlara 2-3 haftalık maaşlı izin verilemiyor mu? Bir ton dev şirketler firmalar fabrikalar var. Bunu yapamayacak kadar aciz miyiz?”



