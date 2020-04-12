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Athena Gökhan’dan ‘sokağa çıkma yasağı uzasın’ önerisi
Athena Gökhan’dan ‘sokağa çıkma yasağı uzasın’ önerisi
Athena grubunun kurucusu Gökhan Özoğuz, bugünlerde birbirimize daha sıkı sarılmamız gerektiğini belirterek, "Bu sokağa çıkma yasağı 2 hafta devam edebilse, yenilenmiş bir ülke olarak hayatlarımıza geri döneceğiz" dedi.
Kültür Sanat 12 Nisan 2020 - 13:19

Athena grubundan tanıdığımız Gökhan Özoğuz, sokağa çıkma yasağının 2 hafta daha uzatılması gerektiğini belirtti. Bugüne kadar corona virüsü salgınıyla ilgili Twitter hesabından çeşitli mesajlar paylaşan Özoğuz, “Biz; insanlığa, halkına, ülkesine hassas olan kişiler; su üstüne çıkan gerçekleri, vicdan süzgeçlerimizden geçirip, fikirlerimizi paylaşırız. Parti ve siyasetten uzak ülkemiz için birlik beraberliği savunuruz! Bugünlerde birbirimize daha sıkı sarılmalıyız!” dedi.

Cuma akşamı ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağı ile ilgili de fikirlerini paylaşan Özoğuz, şöyle dedi:

“Bu sokağa çıkma yasağı 2 hafta devam edebilse, yenilenmiş bir ülke olarak hayatlarımıza geri döneceğiz! Çalışan ihtiyaç sahiplerine ücretsiz izinle değil, asgari ücret ile ödeme yapılsa!”

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