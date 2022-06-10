Atıklar bu kez sanata dönüşecek

Çoruh Nehri’ndeki atıklar “Nehri Sanatla Yıkamak” projesi kapsamında, Baksı Müzesi ekiplerinin liderliğinde düzenlenecek atölye çalışmalarıyla birer sanat ürünü olacak.

Nazan DOĞANER HALICI

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Baksı Kültür Sanat Vakfı'nın hayata geçirdiği “Nehri Sanatla Yıkamak” projesinde atık toplama işlemleri başladı. Çoruh'u atıklardan arındırmak üzere ele ele veren Bayburtlu çocuklar, eğitmenler eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.

Çevre bilinci alanında farkındalık yaratmak amacını taşıyan proje, aynı zamanda çocukları sanat ve yaratıcılıkla buluşturuyor. Bayburt, Kurucakol Kaleardı Şehir Parkı Kopuz mevkiinden başlayan projeye, Bayburt genelindeki 10 ortaokuldan toplam 100 öğrenci katılıyor.

İSTANBUL'A TAŞINACAK

Güncel çevre sorunları arasında önemli bir yer tutan atıkları sanata dönüştürmeyi hedefleyen proje, sürdürülebilir bir gelecek için hem endüstriyel atık hem de su kaynaklarının temizliği konularına öncelik vermeyi öneriyor. Akarsulardan toplanacak atıklar, Prof. Dr. Hüsamettin Koçan öncülüğünde, Baksı Müzesi ekiplerinin liderliğinde düzenlenecek atölye çalışmalarıyla birer sanat ürününe dönüşecek. Dönüşüm atölyelerine, atık toplama çalışmasına katılan öğrenciler arasından belirlenen 20 çocuk katılacak. Çocukların ürettikleri sanat çalışmaları önce Bayburt'ta Baksı Müzesi'nde sergilenecek, daha sonra İstanbul'a taşınacak.

PROJE DEVAM EDECEK

İç içe geçen su ve endüstriyel atık sorunlarına yönelik bir bilinç dönüşümü yaratmayı hedefleyen proje, yıldan yıla Türkiye'nin diğer akarsuları ve o akarsuyun bulunduğu bölgeden çocukların katılımıyla sürecek. Baksı Kültür Sanat Vakfı'nın kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, “Çocuklar, Baksı'nın, Bayburt'un ve Türkiye'nin geleceğidir. Ufku sanatla genişlemiş, toplumsal sorunların bilincinde, vizyon sahibi yaratıcı beyinlere her şeyden daha çok ihtiyacımız var. Çocuklarımızı, çevresinde olup bitene seyirci değil, aktif birer aktör olarak konumlandıran projeleri bu yüzden önemsiyoruz. Bu projemiz de devam edecek” diye konuştu.