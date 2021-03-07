Atıklar tuvalde sanat eserine dönüşüyor

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun olduktan sonra aynı üniversitenin Uluslararası İlişkiler Departmanı'na tasarımcı olarak çalışmaya başladığını belirten Ayşecan Hizmet, “Üniversitede çalıştığım dönemde AB projeleri yazdım, yönettim. İlk yazdığım AB projesi gergi dönüşüm üzerineydi.

O yıllarda 2009-2010 geri dönüşümle yoğun bir şekilde uğraşmaya başladım. Ondan sonrası çalışmalarım, tamamıyla tabloların üzerine elektronik atıklara yöneldim. Küresel E-Atık İzleme (ITU-ISWA) Kurulu raporuna göre 2016 yılında dünya genelinde 44.7 milyon ton elektronik atığın ortaya çıkmakta. Türkiye'nin ise 177 ülke arasında 17'nci sırada yer alıyor.

Türkiye ancak bu atıkların yüzde 5'ni geri dönüştürebiliyor. Sadece Türkiye değil Avrupa'da da bu rakam çok yüksek değil, yüzde 30 oluyor. Fakat elektronik atıklarda şöyle bir şey var, doğaya inanılmaz zarar veren kurşun, cıva gibi maddeler var. Bir insan ömrünün alamayacağı bir şekilde zarar veriyor. İkinci kısmı ise, bu elektronik atıkların içinde, altın, bakır ve gümüş var. Aslında bunları dönüştürürsek Türkiye'nin ekonomisi de kalkınmış olur” dedi.

ŞEHİRDEKİ İNSANLAR MAKİNE GİBİ

Hizmet yaptığı araştırmalar sonucunda, elektronik atıklar, cep telefonları, tabletler, laptoplar eskiyince atıldığını gözlemediğini söyledi. Bu atıkların geri dönüşüm merkezlerinde değerlendirilmesinin hem insan sağlığı, hem de ekonomi açısından olumlu sonuçlar oluşturacağı belirten Ayşecan Hizmet,

“Aslında bunların içerisinde bulunan kişisel verilerimizi de korumak da önemli. Elektronik atıkları geri dönüştürdüğümüzde bizim kişisel bilgilerimizde yok etmemiz gerekiyor. Bunları nasıl bir proje haline getiririm diye düşündüm. Şehir temasının içerisine teknolojinin bu hızlı ilerleyişini yerleştirdim. Çünkü, aslında şehirdeki insanların bütünü makine gibi bir şeye uyanıp programlanıyoruz. Hızlı bir şekilde günü bitirip, tekrar yatıp tekrar şarj olup tekrar hayata devam ediyoruz. Bu hızlı dönüşüm içinde geçiyor bizim hayatımız. Bende tablolarıma aktarıyorum” diye konuştu.

KARIŞIK TEKNİK KULLANILIYOR

Atık toplamaya ilk olarak telefonculardan başladığını aktaran Hizmet, “Önce arkadaşlardan topladım. Sonrası yavaş yavaş tablolarım oluşmaya başladı. Tablolarımda da telefon, laptop içlerini ve anakartları kullanıyorum. Her şeyin içini açıp oradaki malzemeleri tablolarıma yerleştirmeyi uygun buluyorum çalışmalarımda. Karışık teknik kullanıyorum. Yağlı boya, akrilik başlıyorum, sonrada elektronik atıkları ekliyorum. Farklı bir doku çalışması arıyorum aslında çalışmalarımda” ifadelerini kullandı.