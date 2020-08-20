Atilla ne demek? Atilla isminin kısaca anlamı ve kökeni…

Atilla ne demek? Atilla isminin kısaca anlamı ve kökeni…

Erkek ve kız isim anlamları yeni bebek sahibi olacak çiftler tarafından en çok araştırılan konular arasındadır. Bu isimlerden biri de Atilla'dır. Erkek isimleri arasında ilgi çekiciliğini koruyan Atilla ismi anlamıyla da beğeni kazanıyor. İşte Atilla isminin anlamı ve kökeni...

Bebek isimleri eskiden takvimlerden takip edilirdi. Şimdilerde ise online isim sözlüklerinden anlamlarıyla beraber bulunabiliyor. Anne-baba adaylarının isim anlamı ararken birkaç kriteri bulunuyor. Bazıları klasik isimleri severken bazıları ise daha önce duyulmamış isimleri tercih ediyor. Bazıları için de isimlerin dini anlamları büyük önem taşıyor.

İsimler sözlüğünde anlamı en çok araştırılan isimlerden biri de Atilla’dır. ‘Atilla ismi ne anlama geliyor?’ haberimizden kısaca anlamını okuyabilirsiniz.

ATİLLA’IN İSİM ANLAMI

Atilla ismi Türkçe kökenlidir ve ünlü, babacık anlamındadır. Ayrıca Büyük Hun İmparatorunun adıdır.