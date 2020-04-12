Atilla Taş’tan endişelendiren corona virüsü mesajları: Büyük olasılıkla hastayım

Sosyal medyada bir hayli aktif olan Atilla Taş, corona virüsü belirtileri gösterdiğini duyurdu.

Twitter’dan açıklama yapan Taş, “Panik yok ama büyük olasılıkla hastayım. Boğaz ağrısı, ateş ve öksürük, şimdilik hafif geçiyor. Hastaneye gitmeyeceğim. Evde karantinadayım. Çok ciddileşir nefes neyin alamazsam o vakit giderim. Neşem yerinde, siz yanımda, süperiz!” dedi.

‘BELİRTİLERİM OLSA DA İYİYİM’

Bir tweet daha atan Taş, son durumuyla ilgili bilgi verdi: “Canlarım arayan soran merak eden herkese çok teşekkür ederim. Hem kendi durumum, hem de süreçle ilgili bilgilenmeniz için size bu floodu yazıyorum. Öncelikle hafif belirtilerim de olsa ben iyiyim. Boğaz ağrısı ve hafif öksürük. Korona hattı 184'ü de aradım. Fakat 37.5 üzeri ateşiniz yoksa bir müdahele olmuyor. Hattı meşgul etmek de manasız. Dakikalarca ulaşmak da çok zor. Bol bol önlem dinliyorsunuz. Özel hastaneye de gitseniz test olabilmek için doktor muayenesi gerekiyor önce. Doktor tüm belirtileri ağır şekilde gösterirseniz örnek alıp bunu sağlık bakanlığına ait birimlere gönderiyor. 2 ila 5 gün içinde sonuca göre ilaç ve tavsiyeler oluyor. Kaldı ki, hastane riskli bir yer, gidip hasta değilken olmak da var.”



