‘Atinalıların Devleti’ Alfa Yayınları’ndan çıktı!

DEMOKRASİNİN DOĞUŞU ATİNALILARIN DEVLETİ'NDE ANLATILIYOR!

Eğer birinin zimmetine para geçirdiği tespit edilirse, jüri heyeti zimmet suçuna hükmeder; saptanan rakamın on katı yolsuzluğu yapan tarafından geri ödenir. Eğer birinin rüşvet aldığını ispatlarsa jüri heyeti o kişiyi mahkum eder, alınan rüşvet saptanır ve bunun da on katı geri ödenir.

Demokrasi kavramının doğduğu yer, Eski Yunan dünyasının en önemli merkezi olan Atina’dır. M.Ö 5. yüzyılda, özellikle ünlü devlet adamı Perikles’in yönetiminde, çağın ötesinde bir yaklaşım benimsenerek tüm vatandaşların katılabildiği bir yönetim modeli oluşturulmuştur. Bu yönetim şeklinin çağdaş demokrasi anlayışının gelişip şekillenmesinde derin etkileri olmuştur. Atinalıların Devleti, demokrasinin doğuşuna imkân veren bu olayları ve koşulları anlatmakta ve ardından Atina demokrasisinin en göz kamaştırıcı döneminde hangi kurumlar aracılığıyla ve nasıl işlediğini gözler önüne sermektedir. Bu bakımdan yalnızca eskiçağ tarihi açısından değil, siyaset bilimleri ve idari tarih çalışmaları açısından da temel bir kaynak niteliğindedir.