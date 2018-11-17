Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri sahiplerini buldu

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Atilla İlhan Edebiyat Ödülleri, 37. İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı etkinlikleri kapsamında, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’ndeki Kınalıada Salonu’nda düzenlendi. Törenin açılış konuşmasını yapan vakfın mütevelli heyeti başkanı Solmaz İlhan, vakfın kuruluşuna ve çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

“İLHAN AİLESİ İÇİN ÇOK BÜYÜK MUTLULUKTUR”

Ödüllerin bu yıl üçüncüsünün düzenlendiğini anımsatan İlhan, “Attila İlhan genç yaşlarında henüz lise talebesiyken kendisi için kişisel bir hedef belirlemiş ve son gününe kadar ideallerine ulaşmak için özverili ve disiplinli bir yaşam sürdürmüştür. Geride bıraktığı eserlerin kendisi gibi yaşam idealleri doğrultusunda yürüyen gençlere destek olması İlhan Ailesi için çok büyük mutluluktur.” şeklinde konuştu.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Törende, şiir dalındaki ödül “Camekan” kitabıyla Mehmet Can Doğan’a verilirken, İlk Roman Vakıf Özel Teşvik Ödülü ise “Bihaber” kitabıyla Fatih Baha Aydın’a takdim edildi.

“Ecza Kışı” kitabıyla Oğulcan Kütük ve “Ters Akıntı” kitabıyla M. Sadi Karademir arasında paylaştırılan İlk Şiir Kitabı Vakıf Özel Teşvik Ödülü de sahiplerine verildi.

Roman Ödülü, Hep Kitap’ın yayımladığı “Uyanan Güzel” romanıyla Jale Sancak ve Kırmızı Kedi Yayınları’ndan çıkan “Sıfır” adlı romanıyla Onur Caymaz arasında paylaştırıldı.



(AA)