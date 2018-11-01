Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri sahiplerini buldu

Attilâ İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı’nın, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nın desteğiyle düzenlediği 2018 Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri’nin sahipleri belli oldu.

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Attilâ İlhan Bilim Sanat ve Kültür Vakfı'nca düzenlenen ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından desteklenen Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri'nin Doğan Hızlan'ın onursal başkanlığında toplanan seçici kurulları bu yılki ödül sahiplerini belirledi. 2018 Attilâ İlhan Roman Ödülü, Hep Kitap'ın yayımladığı “Uyanan Güzel” romanıyla Jale Sancak ve Kırmızı Kedi Yayınları'ndan çıkan “Sıfır” adlı romanıyla Onur Caymaz arasında paylaştırıldı.

2018 Attilâ İlhan İlk Roman Vakıf Özel Teşvik Ödülü'nün ise Ötüken Neşriyat'tan çıkan “Bihaber” romanıyla Fatih Baha Aydın'a verilmesine karar verildi.

Selim İleri'nin başkanlığındaki Attilâ İlhan Roman Ödülü Seçici Kurulu'nda Mehmet Eroğlu, Asuman Kafaoğlu Büke, Ülkü Karaosmanoğlu ve aileyi temsilen Ali Cem İlhan yer alıyor.



ŞİİR ÖDÜLÜ MEHMET CAN DOĞAN'IN ‘CAMEKÂN'INA

Şiir Ödülü Seçici Kurulu, “poetik olgunluğunu Türkçe'nin değişik coğrafyalarından söyleyişlerle beslemesi ve etnolojik tavrı sebebiyle” Mehmet Can Doğan'ı, Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan “Yol Şarkıları” kitabıyla 2018 Attilâ İlhan Şiir Ödülü'ne oybirliğiyle değer gördü. 2017 Attilâ İlhan İlk Şiir Kitabı Vakıf Özel Teşvik Ödülü'nün ise Komşu Yayınları, Yasakmeyve tarafından yayımlanan “Ecza Kışı” kitabıyla Oğulcan Kütük ve Ülke Yayınları, Ülke Edebiyat'tan çıkan “Ters Akıntı” kitabıyla M. Sadi Karademir arasında paylaştırılmasına oy birliğiyle karar verildi.

Metin Celal'in başkanlığındaki Attilâ İlhan Şiir Ödülü Seçici Kurulu'nda A. Ali Ural, Haydar Ergülen, Adnan Özer ve aileyi temsilen Kerem Alışık yer aldı.

2018 Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri töreni, 37. İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı etkinlikleri kapsamında, 16 Kasım 2018 Cuma günü 15.30'da TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi, Kınalıada Salonu'nda düzenlenecek.