Attila İlhan şiir ve şarkılarla anılacak

Bundan 14 yıl önce aramızdan ayrılan şair, romancı, deneme yazarı, senarist ve düşünür Attilâ İlhan, Kadıköy Belediyesi ve Attilâ İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı iş birliğiyle 10 Ekim 2019 Perşembe akşamı 20.00’de Caddebostan Kültür Merkezi’nde düzenlenecek etkinlikle anılacak.

Şair, romancı, deneme yazarı, senarist ve düşünür Attilâ İlhan, 14'üncü ölüm yıldönümü vesilesiyle 10 Ekim 2019 Perşembe akşamı Caddebostan Kültür Merkezi'nde (CKM) saat 20.00'de başlayacak etkinlikle anılacak. Kadıköy Belediyesi ve Attilâ İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı iş birliğiyle düzenlenecek anma etkinliğinde Attilâ İlhan okurlarını çok yönlü bir program bekliyor.

PEN Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Oral ile 11. Attilâ İlhan Liseli Gençler Kompozisyon Yarışması birincisi Ebru Ayyıldız birer konuşma gerçekleştirecekler. Sanatçı Kerem Alışık ve Şenay Gürler'in Attilâ İlhan şiirlerini seslendireceği gece Ferhat Göçer'in müzik dinletisi ile son bulacak. Anma etkinliğinde Attilâ İlhan'ın hayatından ve fikirlerinden kesitler içeren video gösterimleri de yapılacak. Etkinliğe katılım ücretsiz olacak.