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Attila İlhan, vefatının 13’üncü yılında anılacak
Attila İlhan, vefatının 13’üncü yılında anılacak
Şair, yazar, senarist, düşünür Attila İlhan, ölümünün 13’üncü yılında, 10 Ekim 2018 Çarşamba 20.00’de Caddebostan Kültür Merkezi(CKM)'nde düzenlenecek etkinlikle anılacak.
Kültür Sanat 9 Ekim 2018 - 10:22

Kadıköy Belediyesi ve Attilâ İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı iş birliğiyle düzenlenecek anma etkinliğinde Attilâ İlhan okurlarını çok yönlü bir program bekliyor. Gecede Attilâ İlhan'ın şiirleri şair Adnan Özer, romanları Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Emel Koşar, aydın yönü ise Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Aça tarafından anlatılacak.
1539068556_attilla___lhan_anmas____5_10 Ekim 2005 tarihinde aramızdan ayrılan Attila İlhan'ın çok yönlülüğüne, fikir yapısına ve sanat anlayışına dair arşiv görüntülerinin de gösterileceği etkinlikte; yeğeni, tiyatro ve sinema sanatçısı Kerem Alışık ve sanatçı Devrim Nas, Attilâ İlhan'ın en sevilen şiirlerinin yer aldığı bir dinleti sunacaklar. Gece, tiyatro ve sinema sanatçısı Hatice Aslan'ın sesinden şarkılarla son bulacak.

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
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