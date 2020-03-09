ATV’nin yeni dizisi Gel Dese Aşk’ta küfür şoku!
Başrollerini Erkan Petekkaya, Şebnem Bozoklu, İlayda Çevik, Öykü Gürman ve Ertan Saban’ın üstlendiği ATV’nin yeni dizisi Gel Dese Aşk, dün akşam ilk kez yayınlandı. Dizi, ilk bölümünden sosyal medyanın gündemine oturdu. Bunun sebebi ise küfürlerin sansürsüz bir şekilde yayınlanmasıydı.
Dizide kendisine sahip çıkmayan babasının çalıştığı şirkete giden İlayda Çevik’in oynadığı Bahar karakteri ile babası arasındaki diyalogda küfürler havada uçtu.
Dizide ‘O…pu ve p.ç’ küfürlerinin sansürlenmeden verilmesine tepki yağdı. İşte, o sahne: