Aurora, MIX Festival’e geliyor

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Farklı müzik türlerini iki günlük bir festivale sığdıran MIX Festival'in bu yıl 3'üncüsü düzenleniyor. Zorlu PSM'nin farklı salon ve alanlarının kullanıldığı festival bu yıl, 16 – 17 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. İlk akşamında dansın son zamanlarda konuşulan elektronik müzik ikilisi Polo&Pan sahne alacak. İkinci akşam pistin ritmi karanlık pop'un elektronik ve güzel yüzü Aurora’ya emanet olacak.

BAŞKA KİMLER VAR?

Fransa'nın en sevilen elektronik duo'larından Her, indie'nin Montpellier hali Kazy Lambist, iki kuzenin elektronik müzik ekseninde büyüleyici şarkılar yarattığı proje Otzeki, multi enstrümantalist kimliğini büyülü bir sesle dinleyicilere sunan Sophie Hunger, Barselona dans müzik sahnesinin dahi DJ ve yapımcısı Undo, house ve minimal techno'nun Fransa temsilcileri Losless, R&B ve elektronik harmanı müziklerini Londra'dan dünyaya taşıyan Tender, elektronik müzik prodüktörü Emancipator'ın canlı performanslarıyla sahnede olduğu grubu Emancipator Ensemble, Türkiye'de gerçekleşmiş birçok festivalde setleriyle katılımcıları dans pistinde soluksuz bırakan Mabbas, 70'lerin Türkçe şarkılarına getirdikleri sıra dışı yorumla eşsiz disco ritmler yaratan Hey! Douglas, Türkiye'nin en başarılı psychedelic müzik gruplarından BaBa Zula, Türkçe funk ve psychedelic şarkıları dans pistine uyarlayan oluşum Turkish Edits, deep tech ve etnik elektronik müziğin birlikteliğini dansla sunan Monality, mix'leriyle ünü ülke sınırlarını aşan Barış K, dikkat çeken isimler arasında… Biletlerin ilk ön satış dönemi 27 Eylül Perşembe günü sona eriyor.