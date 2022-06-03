Avatar performansı önce Led Zeppelin’e teklif edilmiş

Jimmy Page, ABBA'nın avatar tarzı performansının çok daha önce Led Zeppelin'e de teklif edildiğini ancak o ve hayatta kalan grup arkadaşlarının aynı fikirde olmadığı için teklifin kabul edilmediğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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Avatar performanslarıyla 35 yıl yıl sonra bir araya gelen ABBA’nın bu unutulmaz performans şovu rock efsanesi Led Zeppelin’e de teklif edilmiş.

Gitarist Jimmy Page, Led Zeppelin’in ABBA tarzı bir avatar şovu yapma teklifi aldığını açıkladı. Page, İsveçli pop grubunun Voyage konserinden söz edilmeden çok önce, rock grubundan böyle bir şey yapması istendiğini belirtti.

Ancak kendisinin ve hayatta kalan iki grup arkadaşı Robert Plant ve John Paul Jones’un bu konuda anlaşamadıklarını ve projenin de ilerlemediğini söyledi. Page, eski grubu Yardbirds için sanal bir turun işe yaramayacağını ancak Led Zeppelin için olabileceğini düşündüğünü belirtti.

TEKNOLOJİYİ YARARLI BULSA DA CANLI PERFORMANSLARA ÖNEM VERİYOR

Page Elvis Presley’in hologram performansı hakkında da konuştu: “İyi olduğuna bahse girerim ama görmedim.”

Page, aynı zamanda bilgisayarların gençlerin müzik yapmak için ev stüdyoları oluşturmasına ve internette yayınlanmasına izin verdiği için teknolojiyi de övdü. Brighton’da tanıştığı ve Vietnam’da başarıya ulaşan heyecan verici bir gruptan bahsetti. İnternete koydukları bir şarkının Güneydoğu Asya’da bir reklamda kullanılmasının ardından, bu grup o bölgede popülerlik kazanmış.

Page, teknolojinin gruplara nasıl faydalı olduğunu görse de canlı performansların yerinin ayrı olduğunu vurguluyor.