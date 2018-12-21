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Avcılar kültür sanatla nefes alıyor
Avcılar kültür sanatla nefes alıyor
Avcılar’da vatandaşlar kültür sanatla soluklanmaya devam ediyor. Avcılar Belediyesinin Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlediği etkinliklerin dün geceki konuğu usta sanatçı Hasan Yükselir’di. Avcılar halkının yoğun ilgi gösterdiği konserde dinleyenler Pir Sultan’dan Nazım Hikmet’e müzik şöleni yaşadı.
Kültür Sanat 21 Aralık 2018 - 14:53

Avcılar Belediyesi Aralık ayı kültür sanat etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. 7'den 70'e tüm Avcılarlıların yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde sanatseverler tiyatrodan müzikale sanatın bir çok dalı ile nefes alıyor. Avcılar Belediyesi’nin Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlediği etkinliklerin dün geceki konuğu Hasan Yükselir'di. Avcılar halkının yoğun ilgi gösterdiği konserde dinleyenler keyifli dakikalar yaşadı.

PİR SULTAN’DAN NAZIM’A

Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, “Hasan Yükselir’in eşsiz yorumuyla Pir Sultan’dan Nazım’a türkülerle uzandık. Değerli sanatçımız başta olmak üzere tüm müzisyenlere ve yoğun ilgisiyle salonu dolduran Avcılarlı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

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