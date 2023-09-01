Avcılar’daki kazılarda heyecan verici gelişme

İstanbul Avcılar'da Küçükçekmece Gölü havzası içinde sürdürülen Bathonea Antik Kenti kazılarında, M.S. 600'lü yıllarda çıkan büyük bir yangının karbon tabakası izleri ortaya çıkarıldı.

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Amerikan Arkeoloji Enstitüsü Dergisi, İngiliz Independent Gazetesi ile Heritage Key adlı yayın organları tarafından ‘Dünyanın En Önemli Arkeolojik Keşiflerinin İlk On Listesi’nde gösterilen Bathonea Antik Liman kenti kazılarında büyük bir karbon tabakası bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kocaeli Üniversitesi tarafından sürdürülen kazılardaki karbon tabakası bilim insanları tarafından incelemeye alındı.

Prof. Dr. Şengül Aydıngün’ün başkanlığındaki kazılarda bulunan tabakada çok sayıda sikkeye de ulaşıldı.

Kocaeli Üniversitesi Yer Fiziği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şerif Barış, karbon tabakasını yerinde inceleyerek Prof. Dr. Aydıngün’den bilgiler aldı.

Prof. Dr. Barış, İstanbul’da çok fazla konuşulmayan 611, 601 ve 677’de hasar yapan 3 tane deprem olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Şerif Barış “Burada görülen hasar dağılımı ve hasarın yoğunluğu ile oluşan yangın, muhtemelen bu depremin etkisiyle sonuç olarak oluşmuş. Bunun için detaylı araştırmalar yapmak gerekiyor. Arkeologların bulduğu sikke ve diğer bulgular bize deprem tarihiyle ilgili önemli bulgular verebilir. Bunun için detaylı inceleme ve araştırma yapmak gerekir. Benzer şeyi 557 yılındaki depremde şu mekanın biraz ilerisinde hasarı bulduk. Dolayısıyla bunu tarihlendirerek, ‘Evet bu kesin bir deprem etkisiyle oluşmuştur’ deriz. Eğer bu gerçekten bir deprem sonucu oluşmuşsa bu bizim ve İstanbul’un deprem riski açısından önemli bulgu olacak” diye konuştu.

Bölgede yıllardan bu yana kazı alan sorumlusu olarak görev yapan Arkeolog Ayberk Enez de, “2 aydır sürdürdüğümüz arkeolojik çalışmalarda M.S. 610 ve 640 yıllarına tarihlenen birçok sikke buluntusuna ulaştık” diye konuştu. (DHA)