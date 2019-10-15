Avni Lifij’in yazıları ilk kez bir arada

Avni Lifij’in yazıları ilk kez bir arada

Türk resminin “öncü modern” fırçası olarak ünlenen, 1927 yılında hayata veda ettiğinde ardında kocaman bir Avni Lifij efsanesi bırakan ressamın dergi ve gazetelerde yayımlanan yazılarından oluşan yazıları ilk defa bir araya geldi ve günümüz okuruyla buluştu.

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nde 15 Ekim 2019-12 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleşecek “Avni Lifij – Çağının Yenisi” sergisiyle eşgüdümlü olarak ve Sakıp Sabancı Müzesi'nin katkılarıyla yayımlanan Sanat Yazıları, ressamın bir “eleştirmen” olarak portresini ortaya koyuyor. Kitapta, Türkiye'de ilk defa gerçekleşen sergilerden dünyadaki eski/yeni sanat anlayışlarına, sanat eğitiminden yabancı sanatçılara verilen anıt heykel siparişlerine kadar dönemin güncel konularına değinen yazılar haricinde Lifij'le yapılan söyleşiler, ölümünden sonra kaleme alınan yazılar ve dostu Ahmet Haşim'in kendisine yazdığı “cevap” yazısı da yer alıyor…

Ömer Faruk Şerifoğlu'nun detaylı araştırmaları ve titiz çalışmalarıyla bir araya gelen, sanatçının kendi eserleri ve başka birtakım belgelerle zenginleştirilen Sanat Yazıları, bildiğimizi sandığımız Lifij “portresi”ni aslında ne kadar eksik bildiğimizi ve o portrenin arkasındaki derinliği ortaya koyuyor.