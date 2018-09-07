Avrupa Kültür Vakfı’nda görev değişimi

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Avrupa Kültür Vakfı'nda 2006'dan bu yana danışma kurulunda, 2010'dan bu yana da yönetim kurulunda görev yapan Taner, 2013 yılında vakfın Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı üstlenmişti.

“BEŞ YIL İÇİN TEŞEKKÜRLER”

Avrupa Kültür Vakfı, yaptığı açıklamada, “Kültür sektöründeki geniş bilgi birikimiyle ve büyük beceriyle beş yıl boyunca vakfı yönettiği için” Görgün Taner'e teşekkür ederek, başkanlık görevini önümüzdeki dönemde vakfın yönetim kurulu üyelerinden Christophe de Voogd'un üstleneceğini duyurdu.