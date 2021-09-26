Avrupa’nın en tarihi ağaçlarından biri kesiliyor, Türk sanatçı ölümsüzleştiriyor

Edinburgh Kraliyet Botanik Bahçesi'nin en ikonik ağaçlarından biri olan ve yaklaşık 18 metrelik bir yüksekliğe sahip lahana palmiyesi, "içinde bulunduğu yapıya zarar verdiği için" kesilecek. Bermuda'dan getirilen yüzlerce yıllık bir geçmişe sahip ağacı ise bir Türk sanatçı çizerek ölümsüzleştirecek.

Sozcu.com.tr

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İngiliz basını, İskoçya’nın başkenti Edinburgh’daki Kraliyet Botanik Bahçesi’ndeki yaklaşık 18 metre yüksekliğindeki lahana palmiyeyi konuşuyor…

Botanik bahçesi içerisindeki camekanlı yapının içinde yer alan ve 200 yıllık olduğu tahmin edilen dev ağacın, içinde bulunduğu yapıya zarar vermemesi için kesileceği açıklandı.

Bermuda’dan Almanya’ya getirilen ve 1810’da da İskoçya’ya getirilen bu ağaç ülkeyi de karıştırdı. Bazı bölge sakinleri, “Bu ağaç en az bir 20 ile 30 yıl daha yaşardı. Bunu kesmek çok üzücü” derken bazıları da, “Zaten yaşlanıyordu ve içinde bulunduğu binanın bakımının yapılması gerekiyor” yorumunu yaptı.



Fakat bu ağacın kesilmesi ile ilgili olarak Türk sanatçı Işık Güner de bir projeye dahil oldu. Bitki çizimi konusunda uzmanlaşan Güner, lahana palmiyenin çizimini gerçekleştirmek ve bu bitkiyi ölümsüzleştirmek adına Edinburgh’a gitti ve palmiyenin son çizimini yaptı.

Güner sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Cam ev gelecek 7 yıl boyunca kapalı kalacak. Fakat ağacın yaşı ve boyutu sebebiyle lahana palmiye bu değişime karşı hayatta kalamayabilir. 2021’in Eylül’ünde bu ağaç kesilecek. Bu tarihten önce ağacı görmek ve çizim yapmamız gerekiyor” açıklamasını yaptı.

Edinburgh Kraliyet Botanik Bahçesi’ndeki en uzun yaşayan bitki olan lahana palmiyenin 1822’de koleksiyona dahil edildiği ve 1874’ten beri de cam evde bulunduğu belirtildi.

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