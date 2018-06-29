Avrupa’nın en yüksek bütçeli dizisi Babylon Berlin müjdesi

Yaratıcıları arasında ‘Koku: Bir Katilin Hikayesi’ filmiyle ciddi bir kitleye ulaşan Alman yönetmen Tom Tykwer’in de olduğu ‘Babylon Berlin’, ilk sezonuyla BluTV’de izleyicilerle buluşuyor. Nazi Almanyası’nın öncesini anlatan dizi, Avrupa’nın en yüksek bütçeli yapımı unvanına sahip.

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BluTV, dünya tarihine damgasını vurmuş dönemlerden Nazi Almanyası'nın öncesini anlatan ‘Babylon Berlin'i diziseverlerle buluşturuyor. Volker Kutscher'in aynı adlı roman serisini temel alan dizi, 1920’li yıllarda telaşlı, hırslı ve yetenekli insanları içine alan bir metropol Berlin'in görünmeyen yüzünü ekranlara getiriyor.

DEV BÜTÇE

Bir cinayetin gizeminin çözülmeye çalışıldığı dizide komiser Gereon Rath'in rehberliğinde heyecan ve merak eksik olmuyor. 40 milyon Euro değerindeki bütçesiyle hem Almanya'nın İngilizce dilde olmayan hem de Avrupa'nın en yüksek bütçeli dizisi olan ‘Babylon Berlin'in yönetmen koltuğunda, aynı zamanda dizinin yaratıcılarından olan dünyaca ünlü Alman yönetmen Tom Tykwer oturuyor.

Dünyanın en prestijli sinema ve televizyon mecralarından IMDB'nin ‘En İyi 250 Dizi' listesinde yer alan ‘Babylon Berlin', izleyicileri büyük bir gizemin ve tarihin en önemli dönemlerinden birinin derinliklerine sürükleyecek.