Avrupa’nın gözde müzik festivali Glastonbury’ye corona virüsü engeli

Taylor Swift, Paul McCartney ve Kendrick Lamar gibi isimlerin de katılması planlanan Avrupa'nın en büyük festivallerinden Glastonbury Festivali, bu yıl 50. yılını kutlayacaktı, ancak corona virüsü nedeniyle ertelendi.

Avrupa’nın en büyük festivallerinden Glastonbury Festivali’nin 24-28 Haziran tarihleri ​​arasında Somerset’teki Worthy Farm’da yapılması planlanıyordu. Ancak, corona virüsü nedeniyle festival önümüzdeki yıla ertelendi.

The Guardian’ın haberine göre, festivali düzenleyen yetkililer ertelemenin tek seçenek olduğunu belirterek, “50. yılımız için fantastik sanatçılarla dolu bir program hazırlamıştık. Müzikseverlerle buluşmayı dört gözle bekliyorduk. Bu karar verildiği için üzgünüz. Ancak başka seçenek yoktu” dedi.

Festival için bilet alanların önümüzdeki yıl bu haklarını kullanabilecekleri belirtildi. Geri ödeme isteyenler de haklarını alabilecekler.

YILLAR İÇİNDE BÜYÜDÜ

1970’de bin 500 kişinin katılımı ile başlayan festival Avrupa’nın en büyük kültürel organizasyonlarından biri haline geldi. Festivali son yıllarda 200 bin civarı müziksever takip ediyordu.