Avusturya ile Avustralya’yı karıştıran Kiss grubu büyük gafa imza attı

ABD'li hard rock grubu Kiss, Avusturya'da verdiği bir konser sırasında büyük bir gafa imza attı.

Sozcu.com.tr

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Yüz makyajları ve sahne imajlarıyla da dikkatleri çeken Kiss grubu, pazar günü, Avusturyalı hayranlarına Avustralya bayrağının görseliyle teşekkür ederek Viyana’daki konserlerini kültürel bir gafla sonlandırdı.

Daily Mail’in haberine göre, konserin sonunda, Avustralya bayrağının renklerini ve sembollerini içeren Kiss logosu, sahnenin arkasındaki dev ekrana ve “Kiss Loves You Vienna” metnine yansıtıldı.

Bunun üzerine konsere katılan dokuz bin Kiss hayranı, kahkahalarıyla alanı doldurdu.

SOSYAL MEDYA COŞTU

Bu kültürel gaf, sosyal medyada da kendine yer buldu. Avusturyalı bir hayran, “Amerikalılar ve coğrafya!” diye tweet atarken başka bir hayran da “Ben çocukken babamın üzerinde ‘Avusturya’da kanguru yok’ yazan bir tişörtü vardı” diye yazdı.

Kaza, 1973’te kurulan Kiss’in “The End of the Road” isimli dünya turunun Avrupa ayağında meydana geldi. Avustralya’da da turneleri bulunan grubun oradaki konser programı da ağustos ayında başlayacak.

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