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Ay başı nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘aybaşı’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Ay başı nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘aybaşı’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de 'ay başı'dır. Ay başı mı, aybaşı mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 11 Kasım 2019 - 12:03

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Özellikle iki kelimenin yan yana gelişi ile oluşturulan yeni sözcüklerin nasıl yazıldığı en çok merak edilenler arasındadır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘ay başı’dır.

AY BAŞI NE DEMEK?

1- Ayın ilk günü, ay dönümü.

2- Ücret veya maaş alınan gün.

AY BAŞI NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin ay başı mı, aybaşı mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı ay başı şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.

aybaşı (Yanlış kullanım)
ay başı (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Babamın her ay başı emekli maaşını çektiğinde ilk işi torunlarına hediyeler almak olur.”

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