Ay başı nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘aybaşı’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Özellikle iki kelimenin yan yana gelişi ile oluşturulan yeni sözcüklerin nasıl yazıldığı en çok merak edilenler arasındadır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘ay başı’dır.
AY BAŞI NE DEMEK?
1- Ayın ilk günü, ay dönümü.
2- Ücret veya maaş alınan gün.
AY BAŞI NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin ay başı mı, aybaşı mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı ay başı şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.
aybaşı (Yanlış kullanım)
ay başı (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Babamın her ay başı emekli maaşını çektiğinde ilk işi torunlarına hediyeler almak olur.”