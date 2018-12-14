Ay Yapım’dan Nihat Genç’e suç duyurusu: Hakaret, iftira ve suç uydurma

Ezel ve Çarpışma dizisinin yapımcısı AY Yapım, gazeteci-yazar Nihat Genç’in FETÖ iddiaları hakkında “Hakaret, İftira ve Suç uydurma” iddiasıyla suç duyurusu yaptı. Genç ise suç duyurusu için "Suçüstü yakalandılar kanıtlar dizinin içinde" yorumunda bulundu.

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Can ÖZÇELİK / İSTANBUL

Yazar Nihat Genç, Ankara’da meydana gelen ve 9 kişinin ölümüne 40’dan fazla kişinin de yaralanmasına neden olan tren kazasının şifrelerinin ‘Çarpışma’ isimli dizide yer verildiğini belirterek, trenlerin çarpışmasının ‘suikast’ olduğunu iddia etmişti. Genç, geçtiğimiz günlerde de 2009 ile 2011 yılları arasında ekrana gelen Ezel isimli dizi de ‘FETÖ propogandası yapıldığını’ ileri sürmüştü.

Genç’in sosyal medyada çok konuşulan bu iddialarının ardından her iki dizinin de yapımcısı olan AY Yapım şirketi harekete geçti.

Şirketin avukatları tarafından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına verilen dilekçede; Nihat Genç'in yazıları ve Twitter'dan yaptığı paylaşımlar delil olarak gösterilerek, ‘Ezel' ve ‘Çarpışma' dizileri üzerinden AY Yapım'a ağır ithamlarda bulunmuş, hain FETÖ terör örgütü ile irtibatlı olduğu şeklinde akıl dışı, soyut, paranoyadan ibaret ima ve iddialarla algı oluşturup, kamuoyu nezdinde itibarının zedelenmesi sebebiyet vermiştir” ifadeleri kullanıldı.

Ay Yapım avukatı Salim Genç dilekçesinde, “Nihat Genç'in rakamlara 10 ekleyerek yaratmaya çalıştığı son derece ağır suçlamalar, akıl tutulması olarak tabir edilecek niteliktedir ve şirket hakkında karalama kampanyası başlatılmasına sebebiyet vermiştir” dedi.

Dilekçede şu ifadeler kullanıldı: “Sonuç olarak Nihat Genç, gerek kullanmakta olduğu sosyal medya hesapları gerekse televizyon ve internet yayınları ile Ay Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği ve ülkemizde milyonlarca kişi tarafından sevilerek takip edilen ‘Ezel' ve ‘Çarpışma' dizileri üzerinden müvekkil şirkete ağır ithamlarda bulunmuştur. Ülkemizde 2005 yılından beri yapımcılık işini kusursuz ve eksiksiz bir biçimde sürdüren Ay Yapım, hain FETÖ terör örgütü ile irtibat olduğu şeklinde somut, gerçek ve akla uygun hiçbir dayanak olmaksızın akıl dışı, soyut, paranoyadan ibaret ima ve iddialarla bu şekilde algı oluşturup, kamuoyu nezdinde itibarının zedelenmesi sebebiyet vermiştir.”

GENÇ’TEN AÇIKLAMA

Nihat Genç ise suç duyurusu için “Suçüstü yakalandılar kanıtlar dizinin içinde” yorumunda bulundu.